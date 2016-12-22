Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, bağımlı 18 yaşındaki Ömer Dündar, Çukurova ilçesi, Karslılar Mahallesi 82091 Sokakta inşaat halindeki bir apartmanın 4. katına çıkarak atladı. Beton zemine çakılan genci gören öğrencilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı özel bir hastaneye kaldırıldı. Poliste olayla ilgili inceleme başlattı. Ömer Dündar götürüldüğü hastanede yapılan müdahaleye rağmen olaydan yaklaşık 1 saat sonra hayatını kaybetti.

Elindekileri aşağı attıktan sonra ellerini iki yana açarak kendisini boşluğa bıraktığı öğrenilen gencin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.