Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öğrenciler bugün yolun açılmasıyla birlikte servisle evlerine döndü. Kar nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Mahmutseydi Hamdullah Emin Paşa İlk ve Ortaokulu, Güzelbağ İlk ve Ortaokulu, Kestel Akdeniz İlk ve Ortaokulu, Dereköy İlk ve Ortaokulu, Tırılar İlk ve Ortaokulu’nda bugün eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Alanya Belediyesi ekipleri ise kar yağışının etkili olduğu bölgelerde kar küreme ve yol açma çalışmaları yaptı.



Karda mahsur kalan kadın hasta kurtarıldı

Alanya'nın Uğurlu Mahallesinde rahatsızlanan bir kadın, ambulans evin bulunduğu sokağa çıkamayınca kızakla ambulansla taşındı. Muhtar Ahmet Sarı, mahallesinde yaşanan durumun fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Sarı, 53 yaşındaki Ayşe Çetinkaya'nın hastaneye götürülmesi için mahalleye gelen ambulansın eve kadar çıkamadığını, sedyeye alınamayan hastanın evinden ambulansa kızakla taşındığını belirtti.



4 ilçede okullar tatil edildi

Elmalı ve Korkuteli ilçelerinde dün gece başlayan kar yağışı devam ediyor. İlçe merkezlerinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, vatandaşlar ev ve işyerlerinin önünde biriken karı küredi. Kar ulaşımı da olumuz etkiledi. Korkuteli- Antalya ve Elmalı yolları kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı. Karayolları ve belediye ekipleri yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kar nedeniyle Elmalı, Korkuteli ve İbradı ilçesinde ise eğitime 1 gün ara verildi. Gündoğmuş ilçesinde ise ilk ve orta dereceli okullar 2 gün süreyle tatil edildi.