Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılbaşı akşamı kar yağışı var mı? 31 Aralık-1 Ocak hava durumu nasıl? Yılbaşı için plan yapanlar, hava durumuna göre tatil yeri aramaya başladı. Orta vadeli projeksiyonlara göre, yılbaşı yağışlı geçecek. Yetkililer, “Yılbaşında soğuk ve yağışlı hava kütlesinin 30-31 Aralık gibi ülkemize gelmesi öngörülüyor. Türkiye’nin tamamında kar yağması bekleniyor” açıklamasını yaptı.

Türkiye’de şu ana kadar en sert kış Ağrı’da yaşandı. Ağrı’da termometreler 20 Ocak 1972’de -45.6’yı gösterdi. Ağrı’yı, 21 Ocak 1972 tarihinde ölçülen -39.8 ile Ardahan, -37.2 ile Erzurum ve -36.7 Kars takip etti.

Bugün Marmara'nın doğusu, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve kuzeybatısı ile İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Sinop, Samsun, Malatya, Gaziantep, Kilis çevreleri ve Kırklareli'nin doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, diğer yağış alan yerlerde kar şeklinde görülecek yağışların; Antalya'nın doğu ilçeleri ile Mersin ve Adana çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Gaziantep, Kilis, Isparta, Konya ve karaman çevreleri ile Antalya, Mersin, Adana ve Hatay'ın iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde olması tahmin ediliyor.

Marmara, Ege, Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetlice (30-50 Km/sa), İç Anadolu'nun güneyi ile Orta ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-60 Km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Cumartesi günü yağış alanını genişletiyor.

Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Göller Yöresi ve Konya çevrelerinde, Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde, Doğu kesimlerde yağışlar var. Yağışlar yüksek ve iç kesimlerde kar, kıyı kesimlerde yağmur şeklinde olacak.

Hava sıcaklığının 3 dereceye düştüğü Antalya'da şehir merkezine 8- 10 kilometre uzaklıktaki Kepez İlçesi sınırlarında kalan Kepezüstü mevkiine kar yağdı.

Kentin Burdur tarafındaki girişinde yer alan 'Antalya' talebasının olduğu bölge, Kepez Kent Ormanı ve Macera Parkı karla kaplandı.Antalya'da en son 1993 yılında kar yağmıştı. Mersin'in Mut ilçe merkezine 20 yıl aradan sonra ilk kez kar yağdı. Vatandaşlar kar sevincini selfie çekerek kutladı. Dün Sabah başlayan kar yağışı sonucu ilçe merkezi adeta karla kaplandı. Habertürk