Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halk yıllar sonra yağan karın şaşkınlığını yaşarken bir de Antalya'nın birçok ilçesinde eğitime bugün ve yarın ara verildi.

Hava sıcaklığının 3 dereceye düştüğü Antalya'da şehir merkezine 8- 10 kilometre uzaklıktaki Kepez İlçesi sınırlarında kalan Kepezüstü mevkiine kar yağdı. Kentin Burdur tarafındaki girişinde yer alan 'Antalya' talebasının olduğu bölge, Kepez Kent Ormanı ve Macera Parkı karla kaplandı.

Kepez'e komşu Döşemealtı İlçesi de karla kaplandı. Düzlerçamı ve Termessos Antik Kenti tamamen karla kaplanırken, Antalya- Korkuteli karayolundaki ulaşım, kar nedeniyle güçlükle sağlanıyor.

Bugün ve yarın eğitime ara verildi

AA muhabirinin Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle Korkuteli, Elmalı ve İbradı ilçelerinde bugün, Gündoğmuş ve Akseki ilçelerinde de bugün ve yarın eğitime ara verildi.

Demre, Konyaaltı, Kumluca ve Kaş ilçelerinde ise taşımalı eğitim bir gün süreyle tatil edildi.

Alanya İlçesi'nde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yapılan 5 okulda eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Dün kar yağışı nedeniyle okulda mahsur kalan öğrenciler belediye ekipleri tarafından yapılan yol açma çalışması sonucu kurtarıldı.

Elmalı İlçesi'nde de yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bugün bir gün süreyle tatil edildi.

Kar yağışı Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda da ulaşımı olumsuz etkiliyor. Akseki-Seydişehir karayolunun 1825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu. Alacabel'de tipi ve fırtına nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.