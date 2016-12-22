Emek mahallesi Nasreddin Hoca sokakta ikamet eden N.G. (48) isimli vatandaş, pazardan kültür mantarı aldı. Öğlen saatlerinde rahatsızlanan N.G. hastaneye başvurdu. Zehirlenen vatandaşın gerekli tedavisi yapılırken, olayla ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi.
Pazardan aldığı mezardan zehirlendi
22.12.2016 - 15:44 | Son Güncelleme: 22.12.2016 - 15:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir'de bir vatandaş pazardan aldığı mantarı yemesi sonucu zehirlendi.
Etiketler : mantar,mantar zehirlemesi,
431318 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/431318.aspx
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