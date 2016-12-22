Emek mahallesi Nasreddin Hoca sokakta ikamet eden N.G. (48) isimli vatandaş, pazardan kültür mantarı aldı. Öğlen saatlerinde rahatsızlanan N.G. hastaneye başvurdu. Zehirlenen vatandaşın gerekli tedavisi yapılırken, olayla ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi. 