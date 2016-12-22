Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, "Oteller bölgesi"nde son yağışların ardından, kar kalınlığı 110 santimetreyi buldu.

Sıcaklığın en düşük sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü Uludağ'da, kar yağışı aralıklarla devam edecek.

Öte yandan, tatil için Uludağ'ı tercih eden yerli ve yabancı turistler, kayak pistlerini doldurdu.