Bursa Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, "Oteller bölgesi"nde son yağışların ardından, kar kalınlığı 110 santimetreyi buldu.
Sıcaklığın en düşük sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü Uludağ'da, kar yağışı aralıklarla devam edecek.
Öte yandan, tatil için Uludağ'ı tercih eden yerli ve yabancı turistler, kayak pistlerini doldurdu.
Uludağ'da kar kalınlığı 1 metreyi geçti
22.12.2016 - 17:07 | Son Güncelleme: 22.12.2016 - 17:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı bir metreyi geçti.
Bursa Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, "Oteller bölgesi"nde son yağışların ardından, kar kalınlığı 110 santimetreyi buldu.
Kaynak: AA
Etiketler : Uludağ,kar yağışı,
431332 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/431332.aspx
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