Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manavgat’ın yüksek kesimlerindeki bazı mahallelerin ardından Oymapınar Barajının üst kesimlerinde de kar yağışı etkili olmaya başladı. Son günlerde Akseki ve Gündoğmuş ilçeleri başta olmak üzere yüksek kesimlerde yağan kar nedeniyle en soğuk günlerini yaşayan Manavgat’ta, Beşkonak bölgesi, Namaras, Ahmetler ve Taşkesiği mahallelerinin ardından Oymapınar Barajının yaklaşık 2 kilometre yukarısına da 15 yıl aradan sonra kar yağdı.

Oymapınar bölgesinde kar yağdığını haber alan çok sayıda vatandaş bölgeye akın ederken kar yağışı çam ağaçlarını ve zemini kısa sürede beyaza bürüdü. Manavgatlılar, kar yağan bölgeye gelip kartopu oynayarak selfie çektirdi.Kar yağışı bölgede şiddetini artırarak devam ediyor.