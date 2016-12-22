Alınan bilgilere göre kaza, Doğubayazıt-Van karayolu üzerindeki Gökçebulak köyü mevkiinde meydana geldi. Van’dan Doğubayazıt’a seyir halinde olan tır, yolda oluşan yoğun buzlanma nedeniyle kayarak takla attı. Kazada ağır yaralanan 2 kişi, Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Doğubayazıt’ta feci kaza: 2 yaralı
22.12.2016 - 18:40 | Son Güncelleme: 22.12.2016 - 18:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde buzlu yoldan kayan tırın takla atması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
Etiketler : Doğubayazıt,ağrı,
431370 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/431370.aspx
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