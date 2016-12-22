Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Akdeniz'de Girit Adası’nda saat 17.11 sıralarında 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yaşanan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
Akdeniz'de deprem!
22.12.2016 - 21:07 | Son Güncelleme: 22.12.2016 - 21:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Akdeniz'de Girit Adası’nda 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Akdeniz'de Girit Adası’nda saat 17.11 sıralarında 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler : akdeniz deprem,Girit Adası,
431374 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/431374.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER