Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Akdeniz'de Girit Adası’nda saat 17.11 sıralarında 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yaşanan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.