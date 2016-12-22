Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Akdeniz'de Girit Adası’nda saat 17.11 sıralarında 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yaşanan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.