Konu ile ilgili Bolvadin ilçe Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçeye bağlı köy ve beldelerde taşımalı eğitim gören öğrenciler için okulların 1 gün (23 Aralık Cuma) süreyle tatil edildiği kaydedildi. Açıklamada tatil nedenin ise yoğun kar yağışı olduğu ifade edildi.
Bolvadin’de taşımalı eğitime kar engeli
22.12.2016 - 19:15 | Son Güncelleme: 22.12.2016 - 19:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.
Etiketler : Afyonkarahisar,Bolvadin,
431378 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/431378.aspx
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