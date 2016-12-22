Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Diğer kişinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.