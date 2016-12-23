Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bağlar ilçesinde oturan İbrahim Kaçan, eve geç gelen oğlu Umut ile tartıştı. Bu sırada masadan aldığı yarım litrelik pet şişeyi Umut’a fırlattı. Duruma sinirlenen genç, ertesi gün soluğu mahkemede aldı. Babasından şikâyetçi oldu. Yaklaşık 1 yıldır Diyarbakır 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, geçtiğimiz günlerde karara bağlandı. Pet şişenin silah sayıldığı davada İbrahim Kaçan’a 9 ay hapis cezası verildi. Şaşkınlık içerisindeki baba, üst mahkemenin kararı bozmasını umuyor. Oğlunun mahkemede davacı ve şikâyetçi olmadığını belirten Kaçan, “Çocuk herhangi bir yara, darp izi bulunmadığını söyledi. Hangi baba evladına kızmaz. Bu şişeyi üreten fabrika kapansın, pet şişeden nefret ediyorum” dedi. Kaçan’ın avukatı Ferhat Kılınç ise, “Bir ay önce benzer bir olay yaşadık. Oğluna terlik attığı gerekçesi ile hakkında iddianame hazırlanan anneyle ilgili beraat verildi. Olay konu ve mahiyet itibari ile aynı. İki farklı mahkeme iki farklı karar çıktı’’ dedi.