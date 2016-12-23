Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fırat Kalkanı Harekâtı’nda şehit düşen 16 askerin şehadet haberleri ailelere verildi. Yürek yakan hadisenin ardından şehitlerin baba ocağından feryatlar yükseldi. Şehitlerden Piyade Uzman Çavuş Osman Çelik’in şehit haberi, Kayseri’nin Kocasinan ilçesindeki babaevine ulaştı. Anne Suriye Çelik, uzman çavuş oğlunu Suriye topraklarında kaybetmenin acısını yaşadı. Şehidin ağabeyi Süleyman Çelik, “Kardeşimle en son 5 ay önce evimize izinli olarak geldikten sonra Zincidere’deki birliğine götürüp, uğurlarken görüşmüştüm” diyerek gözyaşı döktü. El-Bab’da şehit düşen Bursalı Uzman Çavuş Ferhat Demir’in 3 ay önce evlendiği eşi ile en son çarşamba sabahı telefonla görüştüğü ortaya çıktı. Şehidin yakınları Şehit Ferhat Demir’in 5 günlük düğün izninin ardından yeniden görev yerine döndüğünü, 45 gün önce dış görev için El-Bab’a gittiğini söyledi. Şehit olan Astsubay Göktan Özüpek’in Kırklareli’de yaşayan ailesine acı haber bildirildi. 2 ay önce evlendiği öğrenilen Astsubay Göktan Özüpek’in şehit olduğunu duyan anne Özüpek gözyaşlarına boğuldu. Şehit olan uzman çavuşlardan evli 1 çocuk babası, Kahramanmaraşlı Mehmet Kökkaya’nın yürek yakan haberi Kayseri’ye ulaştı. Şehidin eşi Zeliha Kökkaya, tek çocukları 3 yaşındaki Elif’i bağrına basarak, Suriye topraklarında şehit düşen piyade uzman çavuş kocasının cenazesinin, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi yerine Kayseri’de defnedilmesini istedi. Şehit evine dev Türk bayrağı asıldı. Şehidin 7 ay önce de babasını kaybettiği ifade edildi.