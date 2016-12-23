Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her gün metrobüs ile Esenyurt'taki evine dönen evli ve 1 çocuk annesi Tülay Laçin, soğuk havalarda aç ve titrerken gördüğü sokak hayvanlarının durumundan etkilendiğini bunun üzerine hemen hergün onlara yiyecek taşıdığını söyledi. Laçin, çalıştığı butik otel ve yakındaki lokanta ve diğer tesislerde çöpe atılacak tavuk veya sakatatlarını ayrıca pet şişe sularını taşıyarak Esenyurt'taki Haramidere Metrobüs İstasyonu'na kadar getirdiğini anlattı. Kendilerine yiyecek ve su taşıyan Laçin'i metrobüs üstgeçidinde gören sokak köpekleri bir anda etrafını sarıyor. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında poşetleri ve su dolu pet şişeleri bir köşeye bırakan, eline eldiven geçirdikten sonra çevresini saran köpeklere bunları tek tek yediren Tülay Laçin, sokak köpeklerine 'Kuzucuklarım' diye seslenirken elinden geldiğince onlara bakmaya çalıştığını söyledi. Tülay Laçin, iyi niyeti ile sevimli dostlara gösterdiği bu çabanın birçok kişinin tepkisine neden olduğunu anlattı.