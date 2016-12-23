Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 08.30-12.30, 13.30-17.30 olarak değiştirildiği duyuruldu. Açıklamada, yeni düzenlemenin 26 Aralık Pazartesi gününden itibaren geçerli olacağı belirtildi.
Sivas'ta çalışma saatleri değişti
23.12.2016 - 10:20 | Son Güncelleme: 23.12.2016 - 10:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas'ta kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinde değişikliğe gidildi.
Etiketler : sivas,saat,
431529 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/431529.aspx
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