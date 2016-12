Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu barınağa getirilen yaralı hayvanların tedavileri ve tedavi sonrası bakımları yetkililer tarafından özenle yapılıyor. Vatandaşlarında gözetimine de açık olan bu barınaktan ise hayvan sahiplenmek o kadar kolay değil. Tıpkı bir yetim haneden evlat edinmek gibi sınamaya tabi tutulan vatandaşlara belirlenen kriterlere uymadığı taktirde sahiplenilmesi için hayvan verilmiyor.

Hayvan barınağının müdürlüğünü yapan ve kedilerin 'Paşa Dayısı' olarak tanınan Paşa Gedik, yaptığı açıklamada, ”Vatandaşlarımızın sokakta kalan hayvanlar konusunda şikayetleri vardı. Biz de onların bu zor zamanlarda dışarıda telef olmaması için Belediye



Başkanımız Recep Yakar’ın sayesinde burayı hayvanlar için güzel bir barınak haline getirdik. Yakın bir süre içerisinde kedilerin kışı daha rahat geçirmesi için camekanlı bir barınak yapacağız. Hayvanlar için her zaman buradayız, hafta sonları dahi buradayız. Biz sokaklardan kedileri toplamıyoruz. Sadece yaralı olanları, mağdur olan hayvanları tedavi amaçlı buraya getirip burada gereken tedaviyi yapıp iyileşmesinin ardından doğal ortamına salıveriyoruz. Yaklaşık şuan barınağımızda 100’den fazla kedimiz var” ifadelerini kullandı.



“Buradan hayvan sahiplenmek için kraterlere uymak şart”



Vatandaşlarında çok yoğun bir şekilde barınağı ziyaret ettiğini ve hayvanları sahiplenmek istediklerini belirten Gedik, her isteyene hayvan vermediklerini söyledi. İnsanların hal ve hareketlerini değerlendirip ona göre hayvan verip vermediklerini kaydeden Gedik, şöyle devam etti: “Burada kedilerimizi almak isteyen vatandaşlara veriyoruz ama her isteyene de hayvan vermiyoruz çünkü buraya geldiğinde insanlar, onlara bakıyoruz. Acaba hayvanlara nasıl davranıyor, nasıl hitap ediyor bu şekilde ayırıyoruz insanları. Her cana önem veriyoruz burada. Geliyorlar seviyorlar hayvanları, 2 gün sonra ise aldığı hayvanı sokağa bırakıyorlar çünkü hayvan bakımı çok zor buradan göründüğü gibi değil. Bu yüzden herkese hayvan vermiyoruz. İlk önce bakıyoruz gerçekten hayvana bakabilecekse, cana kıymet verecekse o zaman veriyoruz.”



Barınağı sevgi yuvası olarak adlandıran Gedik, “Burası Bulancak Belediyesi'nin hayvan barınağı değil, Bulancak Belediyesi'nin sevgi yuvası oldu. Birçok insan geliyor buraya ve gelenlerin hepsi buradan mutlu ve huzurlu bir şekilde ayrılıyor. Türkiye’deki barınaklar hayvanseverlerin korkulu rüyasıdır ama buraya gelen her hayvansever buradan ayrılmak istemiyor. Gitse de bir daha geliyor ve bu sefer eşini, dostunu da alıp geliyor. Şu an yiyecek sıkıntımız yok. Belediyemiz bu konuda elinden geleni yapıyor. Hele ki bu dönemlerde kedi ve köpek yiyecekleri bulmak çok zorken” dedi.



Hayvanları sevmeyenin, barınağa giremediğini belirten Gedik, “Buranın bir tüzüğü var ve bu tüzükte en başta gelen şey, hayvanlara iyi davranacaksın, bakımlarını iyi bir şekilde yapacaksın, temizliğini iyi bir şekilde yapacaksın. Burada sevgi var, aşk var, mutluluk var başka bir şey yok” diye konuştu.