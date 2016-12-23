Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vatandaşların sağlığını korumak adına gıda üretimi yapan imalathanelere denetimlerini sürdüren Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesi’nde merdiven altı gıda imalathanesine baskın yaptı. Yufka üretimi yaptığı tespit edilen iş yeri zabıta ekipleri tarafından denetlendi. Yapılan incelemelerde iş yerinin ruhsatının olmadığı ve hijyenik şartlarda üretim yapmadığı tespit edildi. Yasal işlem uygulanan iş yeri, zabıta ekipleri tarafından mühürledi.

Osmangazi Belediyesi, vatandaşların sağlığıyla oynanmaması adına gıda üretimi yapan imalathanelere takip ve denetimlerini aralıksız şekilde sürdürecek.