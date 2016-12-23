Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, geçtiğimiz günlerde meydana gelmiş, 3 ev, 3 araç ve 2 iş yeri kimliği belirsiz 4 kişi tarafından pompalı tüfek ve tabancayla kurşunlanmıştı. Olayın ardından geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, güvenlik kamerası ve diğer bulgulardan yola çıkarak olayı gerçekleştirdikleri iddia edilen Memduh D. (18), Samet Ç. (20), Onur A. (18) ve İrfan T. (28) isimli şahısları tespit etti. Ardından şüphelileri bir süre takibe alan polis ekipleri yapılan takibin ardından bugün 4 şüpheliyi yaptığı operasyonla evlerinde yakaladı. Şüphelilerden 4 adet ruhsatsız pompalı tüfek ile, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından Aksaray Adliyesi’ne sevk edildi.