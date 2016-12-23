Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli Körfez'de metruk binanın önünden geçen lise öğrencisi Elif Öztürk, bir anda binanın çöken duvarının altında kaldı. Moloz yığının altından çıkarılan öğrenci tedaviye alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

DUVAR ÇÖKTÜ

Sabah saatlerinde, Hamit Kaplan Bulvarı'nda kaldırımda yürüyerek okuluna giden Elif Öztürk, tek katlı metruk binanın önünden geçerken bir anda duvar çöktü. Elif Öztürk çöken duvarın altında kaldı.

VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşarak itfaiye ve 112 Acil'e haber verdi. Vatandaşlar ve itfaiye ekipleri öğrenciyi moloz yığınlarının altından çıkardı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Elif Öztürk tedavi altına alındı. Elif Öztürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu, vücudunda ezilmeler meydana geldiği bildirildi.

Binanın çevresinde önlem alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.