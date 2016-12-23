Elazığ istikametine gitmekte olan Mehmet Çitil yönetimindeki 44 T 1231 plakalı otomobil, Çevreyolu Çöşnük kavşağında, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 PU 8471 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Çitil'in de aralarında bulunduğu 6 yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
23.12.2016 - 23:19 | Son Güncelleme: 23.12.2016 - 23:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Elazığ istikametine gitmekte olan Mehmet Çitil yönetimindeki 44 T 1231 plakalı otomobil, Çevreyolu Çöşnük kavşağında, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 PU 8471 plakalı otomobille çarpıştı.
Kaynak: AA
Etiketler : Malatya,
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