Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Çameli ilçesi Gürsu Mahallesin Beyçukur Mevkisinden Darpak yönüne giden 65 yaşındaki sürücü Şerif Yılmaz yönetimindeki 03 NA 532 otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, devrilerek, yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından Yılmaz’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ceset yapılan incelemenin ardından itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Yılmaz’ın cesedi Çameli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.