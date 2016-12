Türkiye Gazetesi

Bursa’da yaşayan Hemşire Suzan ve Mühendis Erkan Adalı’nın lösemi hastası olan oğulları Arda’nın dramı yürekleri burkuyor. Arda, 2014 yılında bu amansız hastalığa henüz 7,5 yaşında iken yakalanmış. Zorlu bir sürecin ardından 6 ay önce kemik iliği nakli olan Arda’nın hastalığı 3 ay sonra tekrar nüksetti. Adalı ailesi internet üzerinden yaptığı araştırmada Arda gibi dirençli lösemi hastalığına yakalananların yurt dışında şifa bulabileceğini öğrendi. Minik Arda Seattle Childrens Hospital tarafından tedaviye uygun bulundu. Fakat tedavi bedeli olarak aileden 455 bin dolar talep edildi. Bunun üzerine Adalı ailesi bütün mal varlığını sattı ancak hepsi 155 bin dolar etti. Dün sosyal medyada 300 bin dolarlık ihtiyaç için başlatılan kampanyada 130 bin lira toplandı. Uludağ Üniversitesinde tedavisi süren Arda Adalı için yaklaşık 900 bin liraya daha ihtiyaç var. Baba Erkan Adalı, kampanyanın büyük ilgi gördüğünü, yardımseverlere çok teşekkür ettiklerini dile getirdi. 20 gün içerisinde Amerika’ya gitmeleri gerektiğini kaydeden Erkan Adalı, “Yardımsever vatandaşlar Bursa Valiliğine başvurarak kampanyaya destek olabilirler. Zamanımız daralıyor. İnşallah yurt dışındaki tedaviden olumlu sonuçla dönmeyi umut ediyoruz” diye konuştu.

‘Bize tedavisi yok denildi’

Diğer yandan, Çanakkale Devlet Hastanesinde doğuştan kas hastalığı teşhisi konulan 6 yaşındaki Muhammet Emin Helvacı’nın ailesi oğullarının 4 yıldır tedavi olamadığını belirtti. Güldemet ve Suat Helvacı çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan, 6 yaşındaki Muhammet Emin’e Çanakkale Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Polikliniğinde doğuştan kas hastalığı teşhisi konulunca ailenin dünyası yıkıldı. 4 yıl boyunca Çanakkale başta olmak üzere İstanbul, Ankara ve Kocaeli’deki hastanelere başvuran Helvacı ailesi iddiaya göre hiçbir doktordan tedaviyle ilgili bir cevap alamadı. 4 yıl içinde Muhammet Emin’in eski sağlığına kavuşması için 70 bin TL harcayan aile eğer oğulları için bir tedavi yolu bulunamazsa, küçük Muhammet Emin ömür boyu makine ile yatağa bağlı olarak yaşayacak. Çocuğunun günden güne kötüye gittiğini ifade eden Güldemet Helvacı “Ciğerlerinde, konuşmasında, yürümesinde, koşmasında her şey geri gidiyor. Ankara’ya hastaneye götürdüğümde ‘Hiçbir tedavisi yok’ denildi. Benim çocuğum yatağa düştükten sonra yürüyemedikten sonra veya solunum cihazına bağlandıktan sonra yapılan tedavi kortizonun bir şeye yarayacağını zannetmiyorum. Ben istiyorum ki şimdi hani ‘erken teşhis hayat kurtarır’ diye bir laf var. Varsa böyle bir tedavi kortizonlu iğne her ne gerekiyorsa şimdi istiyorum. Bize yol gösteren bir doktor istiyorum. Çocuğumu kurtarmalarını istiyorum. ‘11-12 yaşına geldiği zaman tamamen yatağa bağlı olarak makineye ve cihaza bağlı kalacak. Normal bir kişinin yaşama şansı yüzde 60 ise, bununki 30 . Her an her şeyle karşılaşabilirsiniz. Kalbi bile durabilir. Her şey kasla çalışıyor’ diydrlar. ‘ Yok mu bunun çaresi’ dediğimizde ‘Kas hastalığı böyle’ diyorlar. Başka hiçbir açıklama yapmıyorlar” şeklinde konuştu.