Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'İstanbul'da 100 Bin Fidan Toprakla Buluşacak' sloganıyla başlatılan ağaçlandırma projesinin ilk adımı olarak dün Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları, Beşiktaş'taki 10 Aralık Şehitler Parkı'na fidan dikti, Şehitler Tepesi'nde ise vatandaşlara 10 bin fidan dağıtıldı. Orman Bölge Müdürlüğü'nün "Şehitlerimiz İçin 100 Bin Fidan" sloganıyla başlattığı projenin ilk adımı dün gerçekleşti. Bölge Müdürü Zekeriya Mere'nin de aralarında bulunduğu İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları, Dolmabahçe'deki 10 Aralık Şehitler Parkı'na ilk fidanı dikti.

VATANDAŞLARA 10 BİN ADET

Şehitler için yapılan duaların ardından görevliler, vatandaşlara fıstıkçamı, kara servi, mavi servi, defne ve altuni taflan türlerinde 10 bin fidan dağıttı. Görevliler, patlama noktasından geçen araç sürücülerine de fidan dağıtarak, şehitler için toprakla buluşturmalarını istedi. Proje kapsamında İstanbul genelinde toplam 100 bin adet fidan toprakla buluşturulacak. Önümüzdeki günlerde Anadolu Yakası'nda 2, Avrupa Yakası'nda 3 olmak üzere İstanbul'da toplam 5 noktada fidan dağıtımı devam edecek.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bölge Müdürü Zekeriya Mere, bütün şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi. Proje hakkında bilgi veren Mere, şunları söyledi: "Son dönemde Beşiktaş ve Kayseri'deki terör saldırılarıyla Fırat Kalkanı'nda hayatını kaybeden şehitlerimiz var. Onlar, bu vatan, bu bayrak için şehadet şerbetini içtiler. Biz de onların adını yaşatmak adına milli seferberlik şuuru, birlik ve beraberliğimizin pekişmesi adına bakanımızın himayelerinde böyle bu projeyi gerçekleştirdik. Binlerce fidanı şehitlerimiz için toprakla buluşturacağız." DHA