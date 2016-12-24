Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Antalya, Adana, Mersin ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Mardin çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde görülecek yağışların Hakkari çevrelerinde yoğun olması bekleniyor. Doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Ege kıyılarında kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 5

İstanbul: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 9

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 11

Bursa: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 13

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 11

Samsun: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu 10

Trabzon: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu 9

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı -3

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4