Lüleburgaz ilçesine göreve giden Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne ait, çevik kuvvet personelini taşıyan 39 A 3841 plakalı polis minibüsü ile Mezih Emil idaresindeki 41 VZ 949 plakalı tırın dün Kavaklı beldesi yakınlarında çarpışması sonucu yaralanan 11 polis memurunun Kırklareli Devlet Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.Yaralı polisler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Kırklareli'ndeki kazada yaralanan 11 polis taburcu oldu
24.12.2016 - 10:15 | Son Güncelleme: 24.12.2016 - 10:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırklareli'ndeki trafik kazasında yaralanan 11 polis memuru taburcu edildi.
Etiketler : Kırklareli Devlet Hastanesi,Kırklareli kaza,yaralı polisler,
431826 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/431826.aspx
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