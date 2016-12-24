Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, iş adamlarından tehdit ve şantajla terör örgütüne eleman, erzak, malzeme, silah ve mühimmat temininde bulundukları gerekçesiyle 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarma ekipleri Batman merkezli Ağrı, Van, Mardin ve Şırnak'ta 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 12 kişi işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 12 zanlıdan 7’si tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 5 kişi serbest bırakıldı.