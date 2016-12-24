Kaza, Battalgazi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 EU 610 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, yol kenarındaki evin duvarına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de otomobil de sıkışan 2 kişiyi çıkardı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Otomobil evin duvarına çarptı, 4 yaralı var
24.12.2016 - 11:22 | Son Güncelleme: 24.12.2016 - 11:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki evin duvarına çarparak durabildi. Kazada 4 kişi yaralanırken, otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerinin tarafından çıkarıldı.
Etiketler : kayseri,kayseri kaza,trafik kazası haberleri,
431854 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/431854.aspx
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