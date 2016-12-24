Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kütahya'nın Börekçiler Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir evde yangın çıktı. Alevler içerisinde kalan evde 3 ve 6 yaşlarında 2 çocuğun cesetleri bulundu. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, çevredeki iki eve de sıçrayarak büyüyen yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.