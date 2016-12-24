Kütahya'nın Börekçiler Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir evde yangın çıktı. Alevler içerisinde kalan evde 3 ve 6 yaşlarında 2 çocuğun cesetleri bulundu. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, çevredeki iki eve de sıçrayarak büyüyen yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
Kütahya'dan korkunç haber, 2 çocuk yanarak öldü
24.12.2016 - 12:01 | Son Güncelleme: 24.12.2016 - 12:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kütahya'nın Börekçiler Mahallesi'nde 2 katlı bir evde çıkan yangında 2 çocuk yanarak hayatını kaybetti. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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