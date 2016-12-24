Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2017 Hac müracaatları başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hac müracaatlarıyla ilgili yapılan açıklamada, 2017 yılında hacca gitmek için ilk defa kayıt yaptıracak vatandaşların ilgili bankalara 20 TL ön kayıt ücreti yatıracakları belirtilerek, ön kayıt işlemlerinin 28 Aralık 2016-6 Ocak 2017 tarihleri arasında olacağı bildirildi. Vatandaşlar elektronik ortamda (http://hac.diyanet.gov.tr) veya müftülüklere bizzat müracaat ederek “Oda tercihli hac konaklama” ve “Otel Konaklama” türlerinden birini tercih ederek kayıtlarını yapabilecek. Vatandaşların iletişim bilgilerini ise girmeleri gerekiyor. Kura çekimi sonrası hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlar “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgelerini cep telefonlarına gelecek olan SMS şifresi ile alabilecekler.

ÖNCEKİ YILLARDA KAYIT YAPTIRANLARIN YENİLEME İŞLEMLERİ 9-31 OCAK TARİHLERİ ARASINDA

Önceki yıllarda kayıt yaptıranların kayıt yenileme işlemleri ise 9 - 31 Ocak 2017 tarihleri arasında yapılacak. Başkanlık tarafından 2017 yılında Otomatik Kayıt Yenileme işlemi yapılmayacak. Önceki yıllarda ön kayıt ücreti yatırıp kuraya katılan hacı adaylarından kayıt yenileme işlemlerinde ise herhangi bir ücret alınmayacak.

Önceki yıllarda uygulanan “Normal ve Müstakil Odalı” konaklama türleri birleştirilerek, 2017 yılı haccında “Oda tercihli hac konaklama” türüne geçildi. Hac adaylarının elektronik ortamda (http://hac.diyanet.gov.tr) veya müftülüklere bizzat müracaat ederek “Oda tercihli hac konaklama” ve “Otel konaklama” türlerinden birini tercih ederek kayıtlarını yenileyecek. Kaydını yenilemeyenler ise 2017 yılı hac kurasına dahil edilmeyecek. Vatandaşların iletişim bilgilerini güncellemeleri gerekiyor. Kura çekimi sonrası hacca gitmeye hac kazanan vatandaşların “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgelerini cep telefonlarına gelecek olan SMS şifresi ile alabilecekler. 2016 yılında hac kurasına katılıp kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adayları; hacca gitme, hac konaklama türlerini tercih etme ve varsa kuraya beraber katılmak istediği kişilerde değişiklikleri 9 - 31 Ocak 2017 tarihleri arasında yapabilecek.