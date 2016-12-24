Rus donanmasının Karadeniz flosuna ait 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov', Ege Denizi’nden Çanakkale Boğazı'na girdi. Rus savaş gemisi, saat 13. 15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Gemi, boğaz geçişini tamamlayarak Marmara Denizine doğru yol aldı. Gemiye geçişi sırasında sahil güvenlik botu refakat etti.
Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
24.12.2016 - 13:45 | Son Güncelleme: 24.12.2016 - 13:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rus donanmasına ait 158 borda numaralı ‘Caesar Kunikov’ adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Etiketler : çanakkale,rus gemisi,rus savaş gemisi,
431900 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/431900.aspx
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