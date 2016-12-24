Rus donanmasının Karadeniz flosuna ait 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov', Ege Denizi’nden Çanakkale Boğazı'na girdi. Rus savaş gemisi, saat 13. 15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Gemi, boğaz geçişini tamamlayarak Marmara Denizine doğru yol aldı. Gemiye geçişi sırasında sahil güvenlik botu refakat etti. 