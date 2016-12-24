Merkeze bağlı Hacılar köyü yakınlarında, Karamanlı istikametinden Burdur’a giden Gültekin Dizman'ın (38) kullandığı 01 DRP 70 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Abdullah Tekel (28) yönetimindeki 15 AB 194 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, 2 aracın sürücüleri ile otomobillerde bulunan Zaman Gül Tekel (26), Muhammet Emir Tekel (9 aylık), Ali Tekel (4) ve Huriye Er (17) yaralandı.Ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Burdur'da arabalar çarpıştı, çok sayıda yaralı var
24.12.2016 - 11:46 | Son Güncelleme: 24.12.2016 - 11:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Burdur’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Merkeze bağlı Hacılar köyü yakınlarında, Karamanlı istikametinden Burdur’a giden Gültekin Dizman'ın (38) kullandığı 01 DRP 70 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Abdullah Tekel (28) yönetimindeki 15 AB 194 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Etiketler : burdur,burdur kaza,
431901 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/431901.aspx
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