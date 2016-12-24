Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Sarıgüllük Mahallesinde yaşandı. bir apartmanın 5. katında yaşayan 65 yaşındaki E.Y., teras kattaki kilerden ses geldiğini duyunca çatıya çıktı ve kiler kapısındaki asma kilidin kırıldığını görerek içeride 1 kişinin olduğunu fark etti.

Bunun üzerine çığlık atarak apartman sakinlerinden yardım isteyen E.Y’nin sesini duyan kadın komşuları da terasa çıkarak ismi öğrenilemeyen şüpheliyi yakaladı. Bir süre sonra kadınlardan kurtulup yola çıkmayı başaran şüpheli bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakayı ele verdi. Şüpheli şahıs polis tarafından gözaltına alınırken yaşanan olay apartman sakini bir kadın tarafından saniye saniye görüntülendi.

Gözaltına alınan şüphelinin sorgusu devam ederken, semt sakinleri aynı zanlının 15 gün kadar önce yine aynı mahallede bir kadının çantasını çalarken yakalandığını iddia ettiler.