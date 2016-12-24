Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi’nde yeni yapılan adliye lojmanlarının kanalizasyon bağlantı çalışmalarının yapıldığı sırada göçük oldu. Göçük sonucunda Mustafa Bay (44) isimli bir işçi toprak altında kalırken, şahsın çıkarılma çalışmaları sürüyor.