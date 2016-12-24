Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi’nde yeni yapılan adliye lojmanlarının kanalizasyon bağlantı çalışmalarının yapıldığı sırada göçük oldu. Göçük sonucunda Mustafa Bay (44) isimli bir işçi toprak altında kalırken, şahsın çıkarılma çalışmaları sürüyor.
Bursa'da 1 işçi göçük altında kaldı
24.12.2016 - 16:25 | Son Güncelleme: 24.12.2016 - 16:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa’da 7 katlı bir binanın kanalizasyon bağlantı çalışmalarının yapıldığı sırada meydana gelen göçükte 1 kişi toprak altında kaldı. Şahsın çıkarılma çalışmaları sürüyor.
Etiketler : bursa,bursa iş kazası,göçük,
431940 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/431940.aspx
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