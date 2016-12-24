Y.A'nın kullandığı 34 LE 8117 plakalı kamyon, Sungurlu-Çorum karayolunun 2. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Anadolu Sağlık Meslek Lisesi öğrencisi Betül Gürel'e (15) çarptı. Ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gürel, sevk edildiği Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kamyon şoförü polis tarafından gözaltına alındı.
Kamyonun çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti
24.12.2016 - 16:28 | Son Güncelleme: 24.12.2016 - 16:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çorum'un Sungurlu ilçesinde kamyonun çarptığı lise öğrencisi yaşamını yitirdi.
Y.A'nın kullandığı 34 LE 8117 plakalı kamyon, Sungurlu-Çorum karayolunun 2. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Anadolu Sağlık Meslek Lisesi öğrencisi Betül Gürel'e (15) çarptı. Ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gürel, sevk edildiği Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kamyon şoförü polis tarafından gözaltına alındı.
Etiketler : çorum,haberler,kaza,trafik kazası haberleri,
431943 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/431943.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER