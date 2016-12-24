Y.A'nın kullandığı 34 LE 8117 plakalı kamyon, Sungurlu-Çorum karayolunun 2. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Anadolu Sağlık Meslek Lisesi öğrencisi Betül Gürel'e (15) çarptı. Ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gürel, sevk edildiği Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kamyon şoförü polis tarafından gözaltına alındı.