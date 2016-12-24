Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Turna Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul öğrenci servisi olduğu öğrenilen minibüs yaya olarak yolda yürüyen Eda Ş.'ye çarptı. Yaralanan kadın, olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sonrası kaçan ve plakası belirlenen minibüs sürücüsünü yakalamak için polis çalışma başlattı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Minibüsün çarptığı yaya yaralandı
24.12.2016 - 19:54 | Son Güncelleme: 24.12.2016 - 19:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'un Bafra ilçesinde minibüsün çarptığı yaya yaralandı.
Etiketler : samsun,
431983 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/431983.aspx
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