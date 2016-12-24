Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ istikametine gitmekte olan B.A. idaresindeki 34 HB 5745 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çene bayırı mevkisinde takla attı. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Hayrabolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayrabolu'da otomobil takla attı: 1 yaralı
24.12.2016 - 21:58 | Son Güncelleme: 24.12.2016 - 21:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Etiketler : hayrabolu,kaza,
432002 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/432002.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER