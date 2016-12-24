Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mardin Valiliği'nden yaptığı açıklamada, "Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 23 Aralık 2016 günü Mazıdağı ilçesi Konur Mahallesi kırsalında gerçekleştirilen operasyon neticesinde bulunan sığınakta; 1 kanas dürbünü, 1 telsiz, 60 kaçak sigara, 1 radyo, 1 kimlik, 20 metre kablo, 25 orta boy pil,1 piknik tüpü, çok sayıda yaşam malzemesi, örgütsel dokümanlar ve sağlık malzemeleri ele geçirilmiştir" denildi.

