Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkeze 70 kilometre uzaklıkta bulunan Elçiler köyünde yaşayan Zeynep Aakalın'ın doğum sancısı tutunca yakınları 112 Acil Servis ekiplerini aradı. Köy yolu ulaşıma kapalı olduğu için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, AFAD İl Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle 50 kilometre yol aldı. Hava koşullarının el vermemesi nedeniyle kalan 20 kilometrelik yol AFAD’ın paletli aracı ve kar motoruyla geçildi. Köylülerin kendi imkanlarıyla getirmeye çalıştığı Zeynep Akalın yoldan alınarak ambulansın olduğu bölgeye taşındı. Ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne götürülen Akalın, erkek çocuk dünyaya getirdi. Akalın ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yakınları ekiplere teşekkür etti.