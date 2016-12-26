Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öncüpınar Sınır Kapısı karşısında bulunan Azez ilçesine bağlı Babul Selam Sınır Kapısı çevresinde çadırda kalan Avaniy ailesi ısınmak içi yaktığı odun sobasının devrilmesi sonucu barındıkları çadırlar yandı. Yangın sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan baba Abdülbahsi, anne Baran ile çocukları Ravan, Nur ve Maran Avaniy çadırın bulunduğu bölgeden uzaklaştırıldı. Muhaliflere ait itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesine getirilen 5 kişiden henüz 10 aylık olan Maran yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan diğer yaralılar ise çevre illerdeki hastanelere sevk edildi.