Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tankerin geçişi nedeniyle boğaz tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Alınan bilgiye göre, Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yüklediği sıvılaştırılmış doğalgazı (LNG) Marmara Ereğlisi'ne götüren 277 metre ve 93 bin 844 groston ağırlığındaki tankere, güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-6" ve "Kurtarma-10" adlı römorkörler eşlik etti. Çanakkale Boğazı, tankerin geçişi sırasında tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Yetkililer, tankerin Marmara Denizi'ne ulaşmasının ardından deniz trafiğinin normale döneceğini bildirdi.