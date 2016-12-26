Başkent'te Ulucanlar Caddesi üzerinde bir çöp kutusunda meydana gelen patlama polisi alarma geçirdi. Alınan bilgiye göre, Ulucanlar Caddes'nde bir çöp kutusunda patlama meydana geldi. Kimsenin yaralanmadığı patlama sonrası bölgeye çok sayıda polis ekipleri çağrıldı. Polis ekipleri inceleme başlattı.
Ankara'da korkutan patlama!
26.12.2016 - 10:42 | Son Güncelleme: 26.12.2016 - 10:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ulucanlar Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrası polis araştırma başlattı
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432419 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/432419.aspx
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