Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent'te Ulucanlar Caddesi üzerinde bir çöp kutusunda meydana gelen patlama polisi alarma geçirdi. Alınan bilgiye göre, Ulucanlar Caddes'nde bir çöp kutusunda patlama meydana geldi. Kimsenin yaralanmadığı patlama sonrası bölgeye çok sayıda polis ekipleri çağrıldı. Polis ekipleri inceleme başlattı.