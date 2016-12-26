Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "17.12.2016 günü ilimizde meydana gelen hain terör saldırısı sonucunda yaralanan 55 vatandaşımızdan bugün itibariyle 20 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. Olay anından bugüne kadar fedakârca çalışan hastane personellerimize teşekkür ediyor, şehitlerimize tekrar Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar, yaralılara da acil şifalar diliyorum" denildi.