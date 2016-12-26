Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçeye bağlı Ahmetpaşa Caddesi üzerinde bulunan 14 katlı bir binanın çatısındaki kırık olan kiremitlerini değiştiren 2 kişi adeta ölüme meydan okudu. Hiçbir güvenlik önlemi alınmadan yapılan tamirde şahıslar, ellerindeki kova ile çatıda yürürken yaptıkları hareketler görenlerin yüreğini ağza getirdi. Tadilat çalışmalarını kazasız bitiren 2 kişi daha sonra çatıdan indi.

