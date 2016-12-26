İlçeye bağlı Ahmetpaşa Caddesi üzerinde bulunan 14 katlı bir binanın çatısındaki kırık olan kiremitlerini değiştiren 2 kişi adeta ölüme meydan okudu. Hiçbir güvenlik önlemi alınmadan yapılan tamirde şahıslar, ellerindeki kova ile çatıda yürürken yaptıkları hareketler görenlerin yüreğini ağza getirdi. Tadilat çalışmalarını kazasız bitiren 2 kişi daha sonra çatıdan indi.
14 katlı binada korkunç görüntü!
26.12.2016 - 11:43 | Son Güncelleme: 26.12.2016 - 11:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, 2 kişinin, 14 katlı binanın çatısında yaptıkları tadilat çalışması, yürekleri ağza getirdi.
İlçeye bağlı Ahmetpaşa Caddesi üzerinde bulunan 14 katlı bir binanın çatısındaki kırık olan kiremitlerini değiştiren 2 kişi adeta ölüme meydan okudu. Hiçbir güvenlik önlemi alınmadan yapılan tamirde şahıslar, ellerindeki kova ile çatıda yürürken yaptıkları hareketler görenlerin yüreğini ağza getirdi. Tadilat çalışmalarını kazasız bitiren 2 kişi daha sonra çatıdan indi.
Etiketler : kayseri,tadilat,tehlikeli çalışma,
432448 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/432448.aspx
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