Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, alınan bir ihbarı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fırat Mahallesinde horoz dövüşü ile bahis oynandığı gerekçesiyle bir kıraathaneye baskın yaptı. İş yerinde horoz dövüştürdükleri iddia edilen R.Y., A.Ç., M.Y. ve S.Ö. adlı şahısları gözaltına alan polis 15 horoza el koydu. Özel hazırlanmış horoz ringi ve çok sayıda bahisçinin bulunduğu kıraathane hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi. Gözaltına alınan 4 kişi emniyet müdürlüğüne götürülürken, horozlar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne gönderildi.