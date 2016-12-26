Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün saat 18.30 sıralarında, 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak Derince Çınarlıdere mevkisinde 2 kişinin kaybolduğu bildirildi. Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri bölgeye geldi. İstanbul'dan doğa yürüyüşü için gelen 40 kişilik grup arasında bulunan 54 yaşındaki Selim Yılmaz ile 48 yaşındaki Yeter Özcan'ın kaybolduğu belirtildi. Kayıp kişilerin telefonlarına ulaşılamadığı için konumları da tespit edilememedi. Gitgide zorlaşan arama- kurtarma operasyonu sonlandırılmak üzereyken, güzergah dışına yönelen kardaki ayak izleri fark edildi. Bu izlerin takip edilmesi sonucu Selim Yılmaz ile Yeter Özcan, uzun bir tırmanma sonrası saat 22.00 sıralarında umutlarını yitirmiş, titrer halde otururken bulundu. Donmak üzere olan ve konuşmakta zorlanan 2 kişiyi sağlık ekipleri kontrolden geçirdi. Kaybolan 2 kişi namaz kılmak için gruptan ayrıldıklarını, bu sırada kaybolduklarını söyledi.