Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, ERÜ Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokulu'nda karşıt görüşlü 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine okula çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri okul etrafında güvenlik önlemi alırken, öğrencileri de okuldan uzaklaştırdı.