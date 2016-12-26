Edinilen bilgiye göre, ERÜ Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokulu'nda karşıt görüşlü 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine okula çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri okul etrafında güvenlik önlemi alırken, öğrencileri de okuldan uzaklaştırdı.
Üniversitede karşıt görüşlü öğrenciler arasında gerginlik!
26.12.2016 - 14:22 | Son Güncelleme: 26.12.2016 - 14:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) karşıt görüşlü iki grup arasında çıkan tartışma, polis ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden sona erdi.
Etiketler : kayseri,ERÜ Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokulu,üniversitede gerginlik,
432501 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/432501.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER