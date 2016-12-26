Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesi, 19 Mayıs Mahallesi, 1141 Sokakta 2 kişi pompalı tüfekle rastgele ateş açmaya başladı. Mahalle sakinlerinden Niyazi Kazma, "Burada ateş etmeyin çocukları vurursunuz" diyerek uyardı. Ancak şahıslar sokak ortasında rastgele ateş etmeyi sürdürdü. Bu sırada Hatice Kazma (67) evlerinin önünde bulunan torunu Gül Kazma’yı (25) korumak istedi. Ancak Hatice Kazma ile torunu pompalı tüfeklerden çıkan kurşunla yaralandı. Silahlı 2 kişi ise olayın ardından kaçtı. Çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulans ile babaanne ve torun hastaneye kaldırıldı. Ancak Hatice Kazma hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gül Kazma ise tedavi altına alınırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Hatice Kazma’nın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Niyazi Kazma, cinayeti gerçekleştirenlerin uyuşturucu satan şahıslar olduğunu söyledi. Polis zanlıları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.

