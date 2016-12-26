Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya'da yardım malzemesi taşıyan tırla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Hikmet Karaefe (50) yönetimindeki 42 COZ 01 plakalı hafif ticari araç, Konya-Karapınar karayolunun 15. kilometresinde, karşı yönden gelen Emin Ş. (34) idaresindeki 03 RC 722 plakalı tırla çarpıştı. Hafif ticari araçta sıkışan sürücü Hikmet Karaefe ile yanında bulunan Gökhan Mede (35), itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu çıkartılabildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Gökhan Mede, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü Hikmet Karaefe'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazaya karışan tırın, Afyonkarahisar'dan Haleplilere yardım malzemesi götürdüğü öğrenildi. Tır sürücüsü Emin Ş. gözaltına alındı.