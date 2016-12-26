Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun İlkadım Belediyesi Zabıta ekipleri ihbar üzerine yaptığı denetimde içerisinde çocukların en çok tükettiği şeker, meyve suyu gibi günü geçmiş gıda ürünlerinin bulunduğu depoya baskın yaptı. Toptancı deposundaki günü geçmiş 1 ton gıda malzemesini müsadere eden zabıta ekipleri daha sonra gıda ürünlerini Büyükşehir Belediyesi Katı Atık İmha Tesisi'nde yakarak imha etti. Çocuk ve halk sağlığını korumak amacıyla ilçe genelinde bulunan işletmelere ve gıda toptancılarına yönelik denetimler gerçekleştiren İlkadım Belediyesi Zabıta ekipleri, Zeytinlik Mahallesi'nde bulunan bir gıda toptancısının deposuna yaptığı denetimde tarihi geçmiş çok sayıda gıda malzemesine el koydu. Ekipler yaptığı denetimle baskın yaptığı depodan birçok işletmeye satışı yapılması düşünülen gıda sevkıyatının da önüne geçmiş oldu. Çocukların daha çok tükettiği şeker ve meşrubatlarının yanı sıra helva ve çaylarda son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünleri zabıta ekipleri tarafından tek tek toplanarak imha edilmek üzere araçlarla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık İmha Tesisi'ne götürüldü. Zabıta ekipleri, burada gıda zehirlenmelerinin önüne geçmek için topladığı gıda ürünlerini yakarak imha etti.

“Gıda alırken son kullanma tarihine dikkat edin”

Çocuk ve halk sağlığını korumak amacıyla zabıta teşkilatı olarak başta okul kantinleri olmak üzere, gıda toptancıları, bakkal ve marketlerde denetimler yaptıklarını ifade eden İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürü Süleyman Yılmaz, “Bir ihbar üzerine Zeytinlik Mahallesi'nde faaliyet sürdüren bir gıda toptancısına denetim yaptık. Yaptığımız denetimlerde günü geçmiş çok sayıda gıda malzemesi tespit ettik. Tespit ettiğimiz gıda malzemelerini imha edilmek üzere el koyduk. Belediye olarak bu tür denetimleri arttırarak devam ettireceğiz. Gıda zehirlenmelerinin önüne geçilmesi için vatandaşlarımız bakkal ve marketlerden gıda malzemesi satın almadan önce mutlaka ürünlerin son kullanma tarihlerine dikkat etmelidir” dedi.