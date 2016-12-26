Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre kaza, Alkasnak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen 13 EC 640 plakalı otomobille 65 V 0506 plakalı minibüsün çarpışması sonucu 12 kişi ağır yaralandı. Yaralılardan 60 yaşlarındaki bir bayan, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamazken, diğer 11 kişi ise Erciş ve Van’daki hastanelere sevk edildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.